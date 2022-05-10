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сегодня, 16:27 9

Благовещенцы пожаловались на неработающий общественный туалет

В администрации города прокомментировали ситуацию

Благовещенцы пожаловались на неработающий общественный туалет
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились читатели, озвучив актуальную для горожан проблему: на набережной Амура не работает единственный общественный туалет. Ситуация приобрела грандиозные масштабы во время массовых мероприятий, что и вызвало возмущение благовещенцев.

— Вчера, когда в городе проходили массовые мероприятия, на набережной с огромным скоплением людей не работал общественный туалет. Ближайший – в Горпарке! Но для такой толпы этого мало. А как обходиться пожилым людям или семьям с детьми? – пожаловалась жительница областной столицы.

Как пояснили в мэрии, туалет на набережной не работает по вполне понятным причинам – в настоящее время он находится на ремонте, который планируется завершить в конце июня. Пока горожане могут рассчитывать на два туалета: тот, что в Городском парке, и тот, что недавно заработал в районе детской площадки на набережной. Его установили буквально 7 мая.

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    Он же новый, какой ремонт?

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    а он работал ?))) или его построили для ремонта? надо ставить синие платные, тогда всё пойдет по плану

  • Grey_cat

    Grey_cat
    2 часа назад

    Да вроде у детской площадки контейнерного вида туалет. По Пионерской-Краснофлотская

  • Grey_cat

    Grey_cat
    2 часа назад

    Да вроде у детской площадки контейнерного вида туалет. По Пионерской-Краснофлотская

  • Grey_cat

    Grey_cat
    2 часа назад

    Да вроде у детской площадки контейнерного вида туалет. По Пионерской-Краснофлотская

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    Напитки на набережной продают, а туалета нет. Прикольно! Обычная ситуация в городе, когда сезон начинается, а все блага к концу сезона достраиваются и открываются. Это всё равно что в курортных городах пляжи в середине сезона открывать. Уже давно пара на набережной информационные таблички установить, что и где находится на её территории, в том числе где туалет(ы).

  • Старая Колымчанка

    Старая Колымчанка
    51 минута назад

    Ремонт в новом туалете? Даже если так...почему не сделали зимой? Управление ЖКХ в отставку!!!

  • Старая Колымчанка

    Старая Колымчанка
    51 минута назад

    Ремонт в новом туалете? Даже если так...почему не сделали зимой? Управление ЖКХ в отставку!!!

  • Kira_01

    Kira_01
    30 минут назад

    Это было ужасно, пропустили феерверк, ушли в поисках туалета, а близжайший оказывается в горпарке.. и закрылся пока добрались до него семьей.. В районе детской площадки не видели.. Надеемся, что на День города такого не будет...(((

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