Благовещенцы пожаловались на неработающий общественный туалет

В редакцию Амур.инфо обратились читатели, озвучив актуальную для горожан проблему: на набережной Амура не работает единственный общественный туалет. Ситуация приобрела грандиозные масштабы во время массовых мероприятий, что и вызвало возмущение благовещенцев.

— Вчера, когда в городе проходили массовые мероприятия, на набережной с огромным скоплением людей не работал общественный туалет. Ближайший – в Горпарке! Но для такой толпы этого мало. А как обходиться пожилым людям или семьям с детьми? – пожаловалась жительница областной столицы.

Как пояснили в мэрии, туалет на набережной не работает по вполне понятным причинам – в настоящее время он находится на ремонте, который планируется завершить в конце июня. Пока горожане могут рассчитывать на два туалета: тот, что в Городском парке, и тот, что недавно заработал в районе детской площадки на набережной. Его установили буквально 7 мая.