Амурские армяне взяли под опеку семью переселенцев с Донбасса

Во вторник, 10 мая, прошла встреча представителей амурского отделения Союза армян России с многодетной семьёй переселенцев с Донбасса. Руководитель регионального отделения Рафик Оганнисян рассказал о том, какую помощь предложили приехавшей в Благовещенск армянской семье.

— Наше региональное отделение Союза армян России взяло под опеку одну семью. Это наши соотечественники, они приехали из Мариуполя. Финансовую помощь на первое время мы уже оказали. Наши предприниматели изъявили желание взять главу семейства на работу, – рассказал руководитель Амурского регионального отделения Союза армян России Рафик Оганнисян.

На встрече переселенцы рассказали о том, в чём нуждаются в первую очередь. Естественно, что для семьи, в которой воспитывается семеро детей, это детские вещи и игрушки. Как отметил Рафик Оганнисян, всё необходимое уже завтра доставят семье.

В настоящее время переселенцы находятся на двухнедельном карантине, по истечении которого у главы семьи будет возможность выбрать место работы.

— Мы никогда не бросаем своих. Люди должны чувствовать, что у них есть поддержка, что они могут рассчитывать на нашу помощь, – добавил Рафик Меружанович.