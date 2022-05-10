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В Амурской области сгорели десятки птичьих гнёзд

Пожарные бьют тревогу

В Амурской области сгорели десятки птичьих гнёзд
Фото: телеграм-канал ПЧ № 41

9 мая пожарные Благовещенского района тушили крупный пожар в районе плодопитомника в селе Грибское, о чём рассказали в своём телеграм-канале. В пожаре пострадали гнёзда диких птиц.

Вечером праздничного дня пожарные ПЧ № 41 бросили силы на тушение огня в селе Грибском. Огонь затронул район плодопитомника, языки пламени были видны с автотрассы.

Сегодня, 10 мая, в своём телеграм-канале пожарные опубликовали видео последствий пожара. В огне погибла целая кладка яиц диких птиц.

— К сожалению, очередную кладку спасти нам не удалось. Обнаружили гнездо во время пала возле села Грибское, в районе плодопитомника. И это далеко не единственное гнездо на сгоревших полях. Их десятки! Это итог безалаберного отношения людей к природе, – комментируют пожарные.

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#животные #МЧС #пожары #экология

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