В Амурской области сгорели десятки птичьих гнёзд

Вечером праздничного дня пожарные ПЧ № 41 бросили силы на тушение огня в селе Грибском. Огонь затронул район плодопитомника, языки пламени были видны с автотрассы.

Сегодня, 10 мая, в своём телеграм-канале пожарные опубликовали видео последствий пожара. В огне погибла целая кладка яиц диких птиц.

— К сожалению, очередную кладку спасти нам не удалось. Обнаружили гнездо во время пала возле села Грибское, в районе плодопитомника. И это далеко не единственное гнездо на сгоревших полях. Их десятки! Это итог безалаберного отношения людей к природе, – комментируют пожарные.