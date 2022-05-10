Амурчанин на лодке застрял во льдах Бурейского водохранилища

Вечером 9 мая на пульт оперативного дежурного Единой диспетчерской службы Бурейского муниципального района поступила информация о чрезвычайном происшествии. На Бурейском водохранилище в 80 метрах от берега между льдинами на лодке застрял мужчина.

Потерпевший отправился в плаванье для того, чтобы спасти свою собаку, которая выбежала на лёд. Вернуться он уже не смог, судно заблокировали льдины.

Амурчанина вызволили из ледяного плена спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Амурской области посёлка Талакан, использовав судно на воздушной подушке.

Мужчина и собака не пострадали.