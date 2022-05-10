Бывший участник «Дома-2» гулял по Петербургу голым с копьём в руках

Карапетян рассказала, что за полтора года она трижды лечила мужа в психоневрологическом диспансере. По её словам, две недели назад она выгнала Черткова, поскольку он не хотел лечиться и снова начал общаться с друзьями-наркоманами. Екатерина признаётся, что устала от поведения и образа жизни супруга, в котором виноват он сам.

Теперь Ярослав находится в одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга. Его жена заявила, что не видит смысла скрывать эту проблему, ведь Черткова узнали люди. Женщина отмечает, что мужу поставили серьёзный диагноз. По словам Екатерины, «он даже без наркотиков и стероидов может «слететь с катушек», а в последнее время он часто проводил время с друзьями-наркоманами». Супруга Черткова признаётся, что ей страшно оттого, что из-за своей болезни муж может наложить на себя руки.

Отношения Ярослава и Екатерины начались в 2018 году. Во время совместной жизни Карапетян узнала, что в 2015 году Чертков пытался покончить с собой.

Женщина рассказала, что последний раз муж находился на лечении в психоневрологическом диспансере в апреле этого года. Екатерина отмечает, что уже устала бороться с ним в одиночку. Она хочет огласки, чтобы Ярослав понял всю серьёзность проблемы. По её словам, Чертков обычно лежит в больнице пару месяцев, а потом считает себя вылечившимся.