Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:50 0

Бывший участник «Дома-2» гулял по Петербургу голым с копьём в руках

Супруга Ярослава Черткова рассказала, что у мужа проблемы с психическим здоровьем

Бывший участник «Дома-2» гулял по Петербургу голым с копьём в руках
Фото: spb.kp.ru

На днях жители Санкт-Петербурга заметили голого мужчину, который шёл по проезжей части с палкой в руках. Некоторые узнали в нём бывшего участника проекта «Дом-2» и тренера по бодибилдингу Ярослава Черткова. Его жена, Екатерина Карапетян, заявила, что у мужа давно проблемы с психическим здоровьем, из-за чего он порой совершает неадекватные поступки, сообщает «Комсомольская правда».

Карапетян рассказала, что за полтора года она трижды лечила мужа в психоневрологическом диспансере. По её словам, две недели назад она выгнала Черткова, поскольку он не хотел лечиться и снова начал общаться с друзьями-наркоманами. Екатерина признаётся, что устала от поведения и образа жизни супруга, в котором виноват он сам.

Теперь Ярослав находится в одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга. Его жена заявила, что не видит смысла скрывать эту проблему, ведь Черткова узнали люди. Женщина отмечает, что мужу поставили серьёзный диагноз. По словам Екатерины, «он даже без наркотиков и стероидов может «слететь с катушек», а в последнее время он часто проводил время с друзьями-наркоманами». Супруга Черткова признаётся, что ей страшно оттого, что из-за своей болезни муж может наложить на себя руки.

Отношения Ярослава и Екатерины начались в 2018 году. Во время совместной жизни Карапетян узнала, что в 2015 году Чертков пытался покончить с собой.

Женщина рассказала, что последний раз муж находился на лечении в психоневрологическом диспансере в апреле этого года. Екатерина отмечает, что уже устала бороться с ним в одиночку. Она хочет огласки, чтобы Ярослав понял всю серьёзность проблемы. По её словам, Чертков обычно лежит в больнице пару месяцев, а потом считает себя вылечившимся.

Просмотров всего: 396

#интернет #происшествия

распечатать


В России и мире

Певица Нюша решила освоить новую профессию в Израиле
В России и мире

Елена Ваенга рассказала, как её избили на Украине во время беременности
Происшествия

Жители амурского посёлка из-за пала остались без электричества
Происшествия 1

В Благовещенске горел деревянный дом

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь