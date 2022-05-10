На «выгодных» условиях: мошенник развел амурчанина почти на 300 тысяч рублей

В полицию обратился житель Благовещенска и рассказал, что мошенники украли с его карты 285 тысяч рублей. Следователи возбудил уголовное дело по статье «кража денег с банковской карты», рассказали в амурском управлении МВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предложил мужчине рефинансировать действующий кредит. Когда злоумышленник назвал паспортные данные потерпевшего, тот убедился, что ему действительно звонит банковский работник и продиктовал все пароли. В результате на доверчивого мужчину оформили кредит в размере 500 тысяч рублей. 285 тысяч рублей из этой суммы успели перевести на свой счет мошенники.

В полиции напоминают, что операции по банковским картам и счетам не выполняют в формате телефонного разговора – для этого необходимо лично явиться в отделение банка.