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сегодня, 14:29 1

На «выгодных» условиях: мошенник развел амурчанина почти на 300 тысяч рублей

Преступник представился работником банка и предложил рефинансирование кредита

На «выгодных» условиях: мошенник развел амурчанина почти на 300 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В полицию обратился житель Благовещенска и рассказал, что мошенники украли с его карты 285 тысяч рублей. Следователи возбудил уголовное дело по статье «кража денег с банковской карты», рассказали в амурском управлении МВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предложил мужчине рефинансировать действующий кредит. Когда злоумышленник назвал паспортные данные потерпевшего, тот убедился, что ему действительно звонит банковский работник и продиктовал все пароли. В результате на доверчивого мужчину оформили кредит в размере 500 тысяч рублей. 285 тысяч рублей из этой суммы успели перевести на свой счет мошенники.

В полиции напоминают, что операции по банковским картам и счетам не выполняют в формате телефонного разговора – для этого необходимо лично явиться в отделение банка.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Chita

    Chita
    1 час назад

    какие же люди тупые.... как можно повестись на эту лажу? когда кончиться эта тупизна?!

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