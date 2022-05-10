Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:16 1

Певица Нюша решила освоить новую профессию в Израиле

Нюша начала брать уроки актёрского мастерства

Певица Нюша решила освоить новую профессию в Израиле
Фото: sm.news

31-летняя Нюша последние несколько месяцев живет в Дубае. В конце прошлого года певица стала мамой во второй раз. Артистка много времени посвящает семье, а недавно объявила о том, что подумывает сменить профессию, сообщает «Вокруг ТВ».

В эфире своего YouTube-канала Нюша рассказала, что решила освоить профессию актрисы. Певица отправилась в Израиль, где берёт уроки по актёрскому мастерству. По её словам, сейчас «в её жизни настало время пробовать что-то новое».

Нюша призналась, что очень переживает, получится у неё или нет. Как говорит певица, израильский педагог уже похвалил её за первые успехи и отметил, что верит в неё. Преподаватель заявил, что научит артистку тому, как добиться большого успеха.

Российская звезда уже не в первый раз пробует свои силы в новом амплуа. В прошлом году она рассказала о планах выпустить собственную книгу, но ей не удалось реализовать задуманное. В феврале Нюша объяснила, что при переезде потеряла ноутбук с единственной рукописью.

Уже четыре месяца певица готовит трансформационную игру. По словам артистки, в ней будет много историй из «закулисной» жизни.

Нюша совмещает работу с материнством. Она воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова, с которым состоит в отношениях уже почти пять лет.

Просмотров всего: 420

#интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывший участник «Дома-2» гулял по Петербургу голым с копьём в руках
Общество 1

Органам госвласти рекомендовали в соцсетях выкладывать меньше текста, больше видео
В России и мире 2

Елена Ваенга рассказала, как её избили на Украине во время беременности
В России и мире

Алиса Вокс призналась, что мать жестоко била её в детстве
Комментарии
Показать все (1)
  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Ещё одна, т.н. "испугавшаяся патриотка"? (с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь