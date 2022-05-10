Певица Нюша решила освоить новую профессию в Израиле

В эфире своего YouTube-канала Нюша рассказала, что решила освоить профессию актрисы. Певица отправилась в Израиль, где берёт уроки по актёрскому мастерству. По её словам, сейчас «в её жизни настало время пробовать что-то новое».

Нюша призналась, что очень переживает, получится у неё или нет. Как говорит певица, израильский педагог уже похвалил её за первые успехи и отметил, что верит в неё. Преподаватель заявил, что научит артистку тому, как добиться большого успеха.

Российская звезда уже не в первый раз пробует свои силы в новом амплуа. В прошлом году она рассказала о планах выпустить собственную книгу, но ей не удалось реализовать задуманное. В феврале Нюша объяснила, что при переезде потеряла ноутбук с единственной рукописью.

Уже четыре месяца певица готовит трансформационную игру. По словам артистки, в ней будет много историй из «закулисной» жизни.

Нюша совмещает работу с материнством. Она воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова, с которым состоит в отношениях уже почти пять лет.