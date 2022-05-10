Органам госвласти рекомендовали в соцсетях выкладывать меньше текста, больше видео

Пользователи мигрируют в российские соцсети

По данным Brand Analуtics, на конец апреля 56 % пользователей снизили активность в Instagram (запрещен в РФ). Уменьшение контента в соцсети составило 31 %.

На этом фоне прирост у «ВКонтакте» составил более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22 %. При этом в ВК пользователи заходят в основном для того, чтобы переписываться. Потребление контента в этой соцсети на втором месте.

Telegram растет так же сильно. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков. Как отмечает Истомин, в «телегу» массово пришла неполитизированная аудитория.

— Если раньше это была экспертная политическая сеть, то в последнее время набор тематик в ней расширился. Люди заходят, чтобы читать новости, смотреть видео. Это уже не мессенджер, а полноценная соцсеть с комментариями и реакциями. Растут альтернативные каналы – лайфстайл, блоги, религия, – говорит он.

Что касается «Одноклассников», то у них тоже произошел рост, хоть и не такой большой. Аккаунты, которые были заморожены и давно не обновлялись, оживают. Количество восстановленных старых аккаунтов выросло на треть, темп новых регистраций – в полтора раза.

TikTok ждет рост пользователей из России

Аудитория TikTok в апреле не упала, несмотря на то, что фактически нового российского контента там нет. Кирилл Истомин уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования российского законодательства, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ) аудиторию, которая хочет потреблять контент.

Новые рекомендации органам власти по работе в соцсетях

Сейчас ВК и Telegram – основные площадки по получению «освободившегося» трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому органам власти в обязательном порядке рекомендуют использовать их для работы.

— Практически все этому следуют: мы видим, что более 70 губернаторов открыли страницы в «телеге» и в ВК. Третья соцсеть – «Одноклассники» – рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok, – говорит Истомин.

Успешность работы губернаторов и мэров в соцсетях будет оцениваться по нескольким критериям: качеству ведения пабликов и личных страниц (рекомендуется использовать больше видео и меньше текста), числу подписчиков и охвату публикаций, скорости и качеству ответов на обращения граждан.







Основой обратной связи станут качественные информативные аккаунты.

— Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5 % случаев. А сейчас таких обращений уже 40 %. Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам, – отметил первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы».