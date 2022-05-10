Елена Ваенга рассказала, как её избили на Украине во время беременности

Елена Ваенга стала гостьей авторского шоу Ксении Собчак. Ведущая вспомнила, как в одном из эфиров артистка обмолвилась фанатам о своём избиении, и попросила рассказать об этом подробнее. 45-летняя певица рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней на Украине.

Всё случилось после одного из новогодних корпоративов. По словам Елены, она вместе со Стасом Михайловым выступила перед заказчиками, после чего отправилась в гостиницу. На тот момент Ваенга находилась на третьем месяце беременности. В ожидании мужа она оставила дверь номера приоткрытой.

В это время по соседству с номером артистки компания молодых людей праздновала Новый год. В какой-то момент к Елене зашла пьяная девушка и начала с ней говорить на украинском языке. Певица ничего не поняла и хотела объясниться с ней на русском, но услышала массу оскорблений.

Ваенга пыталась вытолкать гостью из номера, но девушка её ударила, между ними началась драка. По словам певицы, тогда её так избили, что у неё три дня не открывалась челюсть. Позже выяснилось, что её соперница оказалась чемпионкой по боксу.

Елена отметила, что никогда не выступала против украинцев и долго не хотела рассказывать о нападении. К счастью, избиение не сказалось на здоровье малыша. Летом 2012 года Ваенга родила сына, которого назвала Иваном.