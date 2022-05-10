«Русская деревня» в Хэйхэ стала одним из самых дорогих туристических объектов
На развитие туристической зоны китайское правительство потратило 300 миллионов юаней
Чтобы привлечь китайских туристов в приграничные районы Хэйхэ, правительство вложило в развитие туризма 300 миллионов юаней. На эти деньги создали более 100 различных объектов. Расположенный на берегу Амура под Хэйхэ парковый комплекс Aihui County Park вошел в список основных достопримечательностей Министерства культуры и туризма Китая, сообщает Biang со ссылкой на китайское телевидение.
Комплекс расположен вниз по течению Амура от автомобильного моста, основные объекты разместились в пяти деревнях. Самый дорогой и большой объект – деревня в русском стиле. В кемпинге, выходящем на берег Амура, дома в русском стиле, русская кухня. Здесь же фольклорные коллективы готовы исполнять русские народные танцы.
Ещё один интересный проект – деревня Вайсаньдаогоу, куда в 1960-х годах переселяли образованную молодежь из Шанхая и Хэйхэ. В местном музее можно увидеть книги, написанные молодыми людьми, а в домах висят их картины.
— Прошло уже более 50 лет с тех пор, как образованная молодежь переехала в эти края. Но мы не забываем их историю и храним все детали их быта, – рассказал секретарь партийной ячейки деревни Вайсаньдаогоу Ян Шуай.
Несмотря на ограничения, в первом квартале 2022 года Хэйхэ принял 182 тысячи туристов, доход отрасли составил 90 миллионов юаней.
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