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сегодня, 15:09 1

«Русская деревня» в Хэйхэ стала одним из самых дорогих туристических объектов

На развитие туристической зоны китайское правительство потратило 300 миллионов юаней

«Русская деревня» в Хэйхэ стала одним из самых дорогих туристических объектов
Фото: pixabay.com

Чтобы привлечь китайских туристов в приграничные районы Хэйхэ, правительство вложило в развитие туризма 300 миллионов юаней. На эти деньги создали более 100 различных объектов. Расположенный на берегу Амура под Хэйхэ парковый комплекс Aihui County Park вошел в список основных достопримечательностей Министерства культуры и туризма Китая, сообщает Biang со ссылкой на китайское телевидение.

Комплекс расположен вниз по течению Амура от автомобильного моста, основные объекты разместились в пяти деревнях. Самый дорогой и большой объект – деревня в русском стиле. В кемпинге, выходящем на берег Амура, дома в русском стиле, русская кухня. Здесь же фольклорные коллективы готовы исполнять русские народные танцы.

Ещё один интересный проект – деревня Вайсаньдаогоу, куда в 1960-х годах переселяли образованную молодежь из Шанхая и Хэйхэ. В местном музее можно увидеть книги, написанные молодыми людьми, а в домах висят их картины.

— Прошло уже более 50 лет с тех пор, как образованная молодежь переехала в эти края. Но мы не забываем их историю и храним все детали их быта, – рассказал секретарь партийной ячейки деревни Вайсаньдаогоу Ян Шуай.

Несмотря на ограничения, в первом квартале 2022 года Хэйхэ принял 182 тысячи туристов, доход отрасли составил 90 миллионов юаней.

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#Китай #культура #туризм

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    39 минут назад

    Молодцы, похвально чтить деревни.

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