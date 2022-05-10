Амурские железнодорожники едва не сожгли село

Мужчинам поручили скосить траву у железной дороги, но вместо этого они решили избавиться от сухостоя с помощью огня. Их не остановил ни действующий противопожарный режим, ни сильный ветер. Огонь вышел из-под контроля, ветер направил пал в сторону близлежащего населённого пункта – села Кустанаевка. Огонь удалось остановить в 500 метрах от села.

На данный момент Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области готовит иск в суд о возмещении виновниками затрат на тушение палов. В среднем сумма штрафа составит 40 тысяч рублей.

— Хотелось бы обратиться ещё раз к жителям области! Не жгите траву на дачных участках, не разводите костры, В регионе сохраняется сильная ветровая нагрузка, плюс теплая сухая погода. Огонь может молниеносно распространиться от маленького костра на большие территории и уничтожить не только леса и поля, но жилые дома. За прошедшие сутки в регионе несколько раз возникала угроза населенным пункта из-за беспечности местных жителей, которые решили в такой сильный ветер побаловаться со спичками, – прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Максим Ишмухамедов.