Детей российских военных примут в вузы без экзаменов

— Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им, – заявил Владимир Путин.

Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» направлен на поддержку детей погибших и раненых военнослужащих и уже опубликован на сайте Кремля.

Дети из семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов, участвующих или участвовавших в специальной военной операции, получат специальную квоту приёма в высшие учебные заведения в размере 10 % по каждой специальности и направлению подготовки.

— Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей, – подчеркнул президент.

Дети погибших или раненых военных смогут поступить в вуз без экзаменов, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности. Без вступительных испытаний детей этой категории возьмут в кадетские и военные училища.

Вузы получат рекомендации по организации приёма по специальной квоте в течение месяца. Главам регионов рекомендовано профинансировать новые меры поддержки из региональных бюджетов.