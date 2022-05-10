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Детей российских военных примут в вузы без экзаменов

Речь идёт о детях военных, выполняющих свой долг в рамках спецоперации на Украине

Детей российских военных примут в вузы без экзаменов
Фото: администрация президента России

Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» уже опубликован на сайте Кремля.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им, – заявил Владимир Путин.

Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» направлен на поддержку детей погибших и раненых военнослужащих и уже опубликован на сайте Кремля.

Дети из семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов, участвующих или участвовавших в специальной военной операции, получат специальную квоту приёма в высшие учебные заведения в размере 10 % по каждой специальности и направлению подготовки.

— Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей, – подчеркнул президент.

Дети погибших или раненых военных смогут поступить в вуз без экзаменов, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности. Без вступительных испытаний детей этой категории возьмут в кадетские и военные училища.

Вузы получат рекомендации по организации приёма по специальной квоте в течение месяца. Главам регионов рекомендовано профинансировать новые меры поддержки из региональных бюджетов.

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#День Победы #дети #закон #российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    дааа, делааа((( гражданским мест будет меньше или на платную?

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Правильное решение,хоть небольшое,а внимание!

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Видимо дубакам, полиции, военным, казакам, судейским и прочим нужней?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    А потомки дворника Нифашева и отцов, дедов рабочих специальностей, выживающих и горбатящихся, чтобы не умереть, в такой стабильности, с постоянно повышающимися ценами и тарифами на всё и вся, которые не доживут до нового возраста выхода на пенсию в 65 не нужно?

  • Николай К.

    Николай К.
    23 минуты назад

    "...Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им..." \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Слова... где дела? Забудется всё очень быстро...

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 минуты назад

    Живём-то ради детей! За богом - молитва, за царём - служба, никогда не пропадали. Вот, "царь" и позаботился. Правильно поступил! А по поводу явно не способных к высшему образованию. Льготы - при поступлении. А дальше - пусть учатся так, чтобы не отчислили.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    11 секунд назад

    ...Ну, выучатся. Потом - надо устроиться на работу по вузовскому образованию. Тут-то, считаю, и будет главная трудность! Президент это указом учёл? Может, по-советски поступить: этой категории выпускников ГАРАНТИРОВАТЬ трудоустройство?

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