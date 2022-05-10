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сегодня, 11:59 1

Благовещенск примет участников Всероссийского автопробега ретроавтомобилей

Автомобилисты преодолеют путь от Москвы до Владивостока

Благовещенск примет участников Всероссийского автопробега ретроавтомобилей
Фото: pixabay.com

С июля по август этого года через 17 российских городов планируется провести Всероссийский автопробег ретроавтомобилей. Маршрут протянется от Москвы до Владивостока. Одной из точек на маршруте станет Благовещенск, сообщили в туристско-информационном центре Амурской области.

Принять участие в пробеге смогут водители автомобилей не моложе 1991 года выпуска. Отправятся в путь около двух десятков участников, а после в каждом регионе к ним смогут присоединиться единомышленники на подходящем по возрасту и состоянию транспорте.

Детали автопробега организаторы уже обсудили на встрече с профильными амурскими ведомствами, туроператорами и общественниками.

— Все чаще гости региона интересуются автомобильными маршрутами, запрашивают информацию по логистике, размещению на ночлег, сопровождению гида. У туристических компаний есть ряд предложений и опыт в этом направлении. Мы готовы принять участников автопробега, помочь с логистикой, показать достопримечательности Приамурья на пути следования, провести экскурсии, – прокомментировала первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Плохо, что не указали подробности.

    Где нам можно присоединиться на своих раритетах к этому пробегу?

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