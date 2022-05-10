Василий Орлов об экзаменах в амурских школах: «В этом году мы возвращаемся к формату, который был до пандемии»

Приамурье готовится к выпускным экзаменам. В этом году аттестация пройдёт в доковидном формате. Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ и ГИА у амурских выпускников вновь стало обществознание, сообщили в правительстве области.

— Государственные экзамены в Амурской области всегда организуются хорошо. В этом году мы возвращаемся к формату, который был до пандемии. Сдать экзамены предстоит 12,5 тысячи выпускников и девятиклассников. Наша главная задача – обеспечить каждому из ребят равные условия во время прохождения испытаний и сделать процесс сдачи экзаменов максимально комфортным и прозрачным, – прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Чтобы получить допуск к экзаменам, девятиклассники проходят итоговое собеседование, а одиннадцатиклассники пишут сочинение.

— Единый государственный экзамен пройдет для 3 877 одиннадцатиклассников, из которых 289 человек претендуют на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Обществознание вновь стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у амурских выпускников. Далее идут профильная математика, физика, биология, история, – рассказала министр образования Приамурья Светлана Яковлева.

В этом году, чтобы получить аттестат, выпускники 9 классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, а также два предмета на выбор.

— Теперь о девятиклассниках. В этом году их численность составляет 8 788 человек, из них на аттестат с отличием претендуют 339 школьников. Большинство учеников выбрало для написания ОГЭ обществознание, на втором месте по популярности – информатика, затем география и биология, – уточнила министр.

Даты проведения экзаменов:

ОГЭ: досрочный – с 21 апреля по 17 мая; основной – с 19 мая по 9 июля; дополнительный – с 5 по 24 сентября.

ЕГЭ: досрочный – с 21 марта по 15 апреля; основной – с 26 мая по 2 июля; дополнительный – с 5 по 20 сентября.