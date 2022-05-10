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Жители амурского посёлка из-за пала остались без электричества

Огонь повредил кабели линий электропередачи

Жители амурского посёлка из-за пала остались без электричества
Фото: pixabay.com

Обновлено: 13:04

В результате пала в посёлке Магдагачи были повреждены пять кабельных линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение всего населённого пункта. Местные жители остались без электричества, сообщили Амурские электросети «ДРСК».

Электроснабжение было отключено 9 мая. По состоянию на 8:40 10 мая восстановлена одна кабельная линия 10 кВ, электроснабжением обеспечено 60 % потребителей. На данный момент Амурские электрические сети продолжают аварийно-восстановительные работы.

Сообщается, что социально значимые объекты посёлка Магдагачи переведены на резервные источники электроснабжения.

Обновлено в 13:00

В 12:21 в населённом пункте восстановлено электроснабжение всех потребителей по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденных кабелей продолжаются.

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#пожары #происшествия #энергетика

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