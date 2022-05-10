Жители амурского посёлка из-за пала остались без электричества

Обновлено: 13:04



В результате пала в посёлке Магдагачи были повреждены пять кабельных линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение всего населённого пункта. Местные жители остались без электричества, сообщили Амурские электросети «ДРСК».

Электроснабжение было отключено 9 мая. По состоянию на 8:40 10 мая восстановлена одна кабельная линия 10 кВ, электроснабжением обеспечено 60 % потребителей. На данный момент Амурские электрические сети продолжают аварийно-восстановительные работы. Сообщается, что социально значимые объекты посёлка Магдагачи переведены на резервные источники электроснабжения. Обновлено в 13:00 В 12:21 в населённом пункте восстановлено электроснабжение всех потребителей по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденных кабелей продолжаются.

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Алёна Чуева