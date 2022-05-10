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сегодня, 09:50 3

В России для Вечного огня и Огней памяти газ будет бесплатным

Такое постановление издали по поручению президента

В России для Вечного огня и Огней памяти газ будет бесплатным
Фото: pixabay.com

В России поставлять и транспортировать газ для Вечного огня и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориалах будут бесплатно, сообщает правительство РФ.

Такое постановление поручил вынести президент Владимир Путин. Теперь не возникнет ситуаций, когда огонь потухал из-за неуплаты за газ. Отмечается, что реестр Вечных огней и Огней памяти будет вести Минобороны.

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#закон #российская власть #память

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    сколько времени прошло для этого????

  • Кондаков Сергей Александрович

    Кондаков Сергей Александрович
    5 часов назад

    Лучше поздно, чем ни когда.

  • Dobrook

    Dobrook
    3 часа назад

    А для людей ?

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