В России для Вечного огня и Огней памяти газ будет бесплатным
Такое постановление издали по поручению президента
В России поставлять и транспортировать газ для Вечного огня и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориалах будут бесплатно, сообщает правительство РФ.
Такое постановление поручил вынести президент Владимир Путин. Теперь не возникнет ситуаций, когда огонь потухал из-за неуплаты за газ. Отмечается, что реестр Вечных огней и Огней памяти будет вести Минобороны.
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