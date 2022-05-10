В России для Вечного огня и Огней памяти газ будет бесплатным

В России поставлять и транспортировать газ для Вечного огня и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориалах будут бесплатно, сообщает правительство РФ.

Такое постановление поручил вынести президент Владимир Путин. Теперь не возникнет ситуаций, когда огонь потухал из-за неуплаты за газ. Отмечается, что реестр Вечных огней и Огней памяти будет вести Минобороны.

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Кристина Хасуева