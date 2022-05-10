В Амурской области неизвестные повредили ограждение спортивной площадки

Одна из спортивных площадок ДЮСШ Завитинского муниципального округа подверглась нападению малолетних вандалов.

Современную площадку для детей разного возраста в районе железнодорожного вокзала по адресу: улица Куйбышева, 4 в Завитинске установили лишь год назад. А накануне кто-то сломал ограждение спортплощадки. Предположительно, это была группа детей.

«В течении зимнего и весеннего периодов жители близлежащих домов неоднократно наблюдают попытки малолетних вандалов причинить целенаправленный ущерб установленным элементам. А сегодня группа детей разломала ограждение, применив при этом значительную силу. Напоминаем, что все элементы площадки, в том числе ограждение площадки имеет свою цену. Все вандалы будут найдены и привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в телеграм-канале ДЮСШ Завитинского муниципального округа.