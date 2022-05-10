В Амурской области неизвестные повредили ограждение спортивной площадки
По сообщению очевидцев, ограждение сломали дети
Одна из спортивных площадок ДЮСШ Завитинского муниципального округа подверглась нападению малолетних вандалов.
Современную площадку для детей разного возраста в районе железнодорожного вокзала по адресу: улица Куйбышева, 4 в Завитинске установили лишь год назад. А накануне кто-то сломал ограждение спортплощадки. Предположительно, это была группа детей.
«В течении зимнего и весеннего периодов жители близлежащих домов неоднократно наблюдают попытки малолетних вандалов причинить целенаправленный ущерб установленным элементам. А сегодня группа детей разломала ограждение, применив при этом значительную силу. Напоминаем, что все элементы площадки, в том числе ограждение площадки имеет свою цену. Все вандалы будут найдены и привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в телеграм-канале ДЮСШ Завитинского муниципального округа.
Просмотров всего: 113