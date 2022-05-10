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10мая
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сегодня, 07:59 1

В Амурской области неизвестные повредили ограждение спортивной площадки

По сообщению очевидцев, ограждение сломали дети

В Амурской области неизвестные повредили ограждение спортивной площадки
Фото: t.me/zav_dush

Одна из спортивных площадок ДЮСШ Завитинского муниципального округа подверглась нападению малолетних вандалов.

Современную площадку для детей разного возраста в районе железнодорожного вокзала по адресу: улица Куйбышева, 4 в Завитинске установили лишь год назад. А накануне кто-то сломал ограждение спортплощадки. Предположительно, это была группа детей.

«В течении зимнего и весеннего периодов жители близлежащих домов неоднократно наблюдают попытки малолетних вандалов причинить целенаправленный ущерб установленным элементам. А сегодня группа детей разломала ограждение, применив при этом значительную силу. Напоминаем, что все элементы площадки, в том числе ограждение площадки имеет свою цену. Все вандалы будут найдены и привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в телеграм-канале ДЮСШ Завитинского муниципального округа.

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#происшествия #спорт #дети

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    сейчас возбудится прокуратура

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