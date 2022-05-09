9 мая 2022, 22:30 0
Над амурскими городами прогремел салют в честь Дня Победы
Фотоподборка от амурчан
Фото: Ульяна Латенко
Обновлено: вчера23:50
В понедельник, 9 мая, люди по всему миру празднуют День Победы. Праздничные мероприятия прошли и в городах Амурской области. Главный парад региона состоялся в Благовещенске. В заключение этого праздника небо в разных городах и селах окрасилось салютами. Подборку лучших фотографий подготовило Амур.инфо.
фото: Ульяна Латенко (Благовещенск)
Фото: Фото @zeiskieogni / Анна Прудникова (Свободный)
Фото: САР (Благовещенск)
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