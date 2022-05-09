Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
9 мая 2022, 22:30 0

Над амурскими городами прогремел салют в честь Дня Победы

Фотоподборка от амурчан

Над амурскими городами прогремел салют в честь Дня Победы
Фото: Ульяна Латенко

Обновлено: вчера23:50

В понедельник, 9 мая, люди по всему миру празднуют День Победы. Праздничные мероприятия прошли и в городах Амурской области. Главный парад региона состоялся в Благовещенске. В заключение этого праздника небо в разных городах и селах окрасилось салютами. Подборку лучших фотографий подготовило Амур.инфо.

фото: Ульяна Латенко (Благовещенск)

Фото: Фото @zeiskieogni / Анна Прудникова (Свободный)

Фото: САР (Благовещенск)

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Просмотров всего: 149

#праздники

распечатать


Спорт

В честь Дня Победы в Благовещенске состоялся детский турнир по кикбоксингу

Общество

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы
Общество

В Амурской области ко Дню Победы обновили памятники воинам-амурцам
Общество

Три дня и снова отдыхать: россиян ждёт короткая рабочая неделя
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь