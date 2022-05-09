В Благовещенске горел деревянный дом

Сообщение о пожаре на участке частного дома, расположенного на пересечении улиц Политехнической и Фрунзе, поступило в экстренные службы в 14:30. Через 7 минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения Благовещенского гарнизона.

К моменту прибытия огнеборцев, хозяйственная постройка, расположенная на участке по адресу: улица Фрунзе, 76/2 горела открытым пламенем по всей площади. Первым делом пожарные отстояли соседний дом, не дав распространиться огню далее. Сейчас на месте работают девять человек личного состава и две автоцистерны. Для выяснения причин пожара на место выехал инспектор отдела надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

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Илья Ринейский