В честь Дня Победы в Благовещенске состоялся детский турнир по кикбоксингу

8 мая в спортивном зале АмГУ состоялось детско-юношеское первенство по кикбоксингу на кубок спортивного клуба «Искендер». Клуб принимал у себя в гостях СК «Гигант» из Владимировки, а также KLEPIK’OFF TEAM из Чигирей и села Марково. Перед началом соревнований дети и их тренеры совершили возложение цветов к памятнику в парке Дружбы, пробежав несколько кварталов по улицам города.

Клубы, принявшие участие в соревнованиях, не очень известны в Благовещенске и области, но при этом выполняют одну чрезвычайно важную функцию – они занимаются с детьми. Судя по всему, делают они это очень неплохо – по крайней мере, все воспитанники, включая младшую возрастную группу, состязались друг с другом совсем не по-детски и беспрекословно слушались наставников.

Бои проводятся здесь достаточно жёстко – но не настолько, чтобы можно было волноваться о здоровье детей, которые к тому же используют защитную экипировку и боксёрские шлемы. Несмотря на совершенно домашний формат соревнований, где все спортсмены и тренеры хорошо знакомы друг с другом, вся организационная часть прошла по всем правилам: с объявлением участников, боковыми судьями и неизменным рефери в галстуке-бабочке.

Интересно, что клуб, «Искендер», организовавший соревнования, по ряду причин не пользуется никакими мерами государственной поддержки детского спорта. Тем не менее, на детях здесь никто не собирается экономить. Например, каждый раз для проведения соревнований организаторы разрабатывают уникальный дизайн наградной атрибутики.

Руководитель и главный тренер клуба, Шамиль Искендеров всю свою сознательную жизнь провел в единоборствах, является состоявшимся спортсменом, но при этом зарабатывает другими видами деятельности, оставляя тренерскую работу занятием для души. Судя по всему, он совершенно не торопится «монетизировать» деятельность клуба и свои тренерские навыки – что крайне необычно на фоне ряда других детских спортивных организаций.

— Мы считаем, что детский спорт нельзя превращать в источник дохода. Это наша принципиальная позиция. Всё, что мы получаем от родителей, тратится на экипировку, оборудование и аренду зала, – рассказывает Шамиль.

Через некоторое время аналогичный детский турнир примет у себя спортклуб «Гигант» из Владимировки. Без лишнего пафоса и рекламы содружество клубов детского кикбоксинга, которое даже не имеет общего названия, продолжает воспитывать в духе патриотизма сильных, здоровых детей, которые, как известно – наше общее будущее.