Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили всех с Днём Победы.

«Сегодня отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне Мы храним в сердцах память о подвиге народа, о мужестве и героизме соотечественников. Фронтовики и труженики тыла приближали День Победы, рискуя жизнью, стойко перенося нечеловеческие тяготы. Дети помогали взрослым бороться с врагом: ходили в разведку, вставали за станки и строили оборонительные сооружения. Мы вспоминаем не только близких родственников, защищавших Родину в страшные годы. Гордимся каждым, кто проявил воинскую доблесть на полях сражений и совершил трудовой подвиг в тылу! День Победы в Великой Отечественной войне – величайшее событие XX века, изменившее судьбу всего человечества», – отметили космонавты.

Напомним, в Благовещенске уже прошёл Парад Победы, жителей Амурской области с праздником поздравил губернатор. Праздничные мероприятия продолжаются.