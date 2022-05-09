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9 мая 2022, 18:02 0

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы

Космонавты записали поздравление на борту космической станции

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы
Фото: roscosmos.ru

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили всех с Днём Победы.

«Сегодня отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне Мы храним в сердцах память о подвиге народа, о мужестве и героизме соотечественников. Фронтовики и труженики тыла приближали День Победы, рискуя жизнью, стойко перенося нечеловеческие тяготы. Дети помогали взрослым бороться с врагом: ходили в разведку, вставали за станки и строили оборонительные сооружения. Мы вспоминаем не только близких родственников, защищавших Родину в страшные годы. Гордимся каждым, кто проявил воинскую доблесть на полях сражений и совершил трудовой подвиг в тылу! День Победы в Великой Отечественной войне – величайшее событие XX века, изменившее судьбу всего человечества», – отметили космонавты.

Напомним, в Благовещенске уже прошёл Парад Победы, жителей Амурской области с праздником поздравил губернатор. Праздничные мероприятия продолжаются.

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#День Победы #праздники #космос

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