В России от COVID-19 за неделю скончалось менее тысячи человек

Так, впервые с конца сентября 2020 года скончавшихся от COVID-19 меньше тысяч человек за неделю. Однако показатель летальности не изменился – 2,07 %.

Также сократилось число заболевших, в России зарегистрировали минимум случаев с середины сентября 2020 года. На прошлой неделе выявили 38 265 заразившихся, что меньше на 26,8 % по сравнению с предыдущей неделей. Меньше стало и госпитализированных – 13 954 человека, это на 15 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Число выздоровевших стало меньше, за прошлую неделю от недуга избавились 54 680 россиян. Но при этом доля вылечившихся составляет 96,6 % от числа заболевших.