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9 мая 2022, 16:27 0

В России от COVID-19 за неделю скончалось менее тысячи человек

Это почти на 19 % меньше, чем на предыдущей неделе

В России от COVID-19 за неделю скончалось менее тысячи человек
Фото: pixabay.com

В России на прошлой неделе от новой коронавирусной инфекции скончались 915 человек, что почти на 19 % меньше, чем на предыдущей, сообщает ТАСС.

Так, впервые с конца сентября 2020 года скончавшихся от COVID-19 меньше тысяч человек за неделю. Однако показатель летальности не изменился – 2,07 %.

Также сократилось число заболевших, в России зарегистрировали минимум случаев с середины сентября 2020 года. На прошлой неделе выявили 38 265 заразившихся, что меньше на 26,8 % по сравнению с предыдущей неделей. Меньше стало и госпитализированных – 13 954 человека, это на 15 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Число выздоровевших стало меньше, за прошлую неделю от недуга избавились 54 680 россиян. Но при этом доля вылечившихся составляет 96,6 % от числа заболевших.

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#COVID 19 #здоровье

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