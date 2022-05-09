В Амурской области ко Дню Победы обновили памятники воинам-амурцам

Ко Дню Победы муниципалитеты Приамурья обновили памятники воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Благовещенске к 9 мая обновили 22 объекта, увековечивающих память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работы провели на мемориале воинам-амурцам и памятнике труженикам тыла на площади Победы, на бронекатере Амурской речной флотилии, памятнике «Мир, Жизнь и Отечество защитившим» в сквере имени воинов-интернационалистов, на памятнике воинам-танкистам в поселке Моховая Падь.

В Мазановском районе привели в порядок 18 памятников. На эти работы потратили более 30 тысяч рублей. Среди отремонтированных монументов – памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Белоярово, обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Новокиевском Увале.

В Белогорске обновили памятник 312 борцам в сквере за кинотеатром, Обелиск, посвященный 100-летию со дня рождения Ленина, памятник Вежливому солдату.

В Райчихинске привели в порядок мемориальный комплекс воинам райчихинцам, погибшим в годы Великой отечественной войны. На косметический ремонт потратили 84 тысячи рублей.

На территории Шимановского района отремонтировали 10 памятников, потратив почти 30 тысяч рублей. Работы прошли в сёлах Саскаль, Петруши, Малиновка, Мухино.

В Селемджинском районе на обновление 10 памятников потратили более 160 тысяч рублей.

В Благовещенском районе власти направили 400 тысяч рублей на то, чтобы обновить 20 памятников.

В Сковородинском районе в преддверии 9 мая привели в порядок памятник воинам-сковородинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, памятник воинам-албазинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, обелиск землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

26 памятников обновили ко Дню Победы и на территории Серышевского района. Работы прошли почти во всех сельсоветах.

В Амурской области находится 1068 объектов культурного наследия: 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения, из них 177 – памятники археологии; 462 объекта отнесены к памятникам истории и культуры регионального значения; 423 объекта включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает портал правительства Приамурья.