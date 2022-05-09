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Василий Орлов: «Положительная динамика в работе Фонда капитального ремонта заметна»

В Амурской области капитально отремонтируют 240 многоквартирных домов

Василий Орлов: «Положительная динамика в работе Фонда капитального ремонта заметна»
Фото: pixabay.com

В 2022 году в Приамурье капитальный ремонт проведут в 240 многоквартирных домах на сумму около 1,38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 16 домах ремонт на 73,4 миллиона рублей специалисты уже завершили, в 74 домах работы ещё идут. Подрядчикам за четыре месяца выплатили 216 миллионов рублей, на капитальный ремонт заключили 120 договоров. Как отметил руководитель Фонда капремонта Дмитрий Шоплик, количество жалоб сократилось на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

— Параллельно со специалистами стойконтроля за проведением и качеством работ следят собственники и управляющие компании. Для усиления контроля качества до начала работ, во время их проведения и после окончания подрядчик предоставляет фотоотчёты. С начала года проверки качества провели в 74 домах в 20 муниципальных образованиях. По результатам проверок подрядчикам выдано 50 предписаний, – добавил Дмитрий Шоплик.

Губернатор Василий Орлов отметил, что динамика в работе Фонда капремонта есть, важно не снижать темпы. Ранее глава региона давал поручение министерству ЖКХ разработать предложения по повышению качества работы ведомства.

— Для того, чтобы отладить работу по капремонтам, необходимо заручиться хорошими подрядными организациями, способными качественно делать свою работу. Без участия глав на местах это невозможно. Нужно не только вовлекать новых подрядчиков, но и тесно сотрудничать с ними во время работ – с одной стороны контролировать, с другой – создавать условия и решать возникающие проблемы, – сказал Василий Орлов.

Ранее в отдалённых районах в рамках программы отремонтировали не так много многоквартирных домов. Специалисты из Благовещенска не хотели соглашаться на работы. Фонд капремонта запросил у глав районов информацию и начал искать местных подрядчиков. После этого в реестр попали квалифицированные организации из Константиновского, Белогорского и Благовещенского районов. Сейчас ведомство ведёт работу с Тындинским, Зейским и Свободненким районами.

Также для подрядчиков, работающих по программе капремонта, разработали меры поддержки. Теперь они могут планировать долгосрочные объёмы работ. После этого подрядчики стали чаще участвовать в аукционах. Кроме того, увеличили сроки выполнения ремонта по договорам и сделали возможность получить аванс до 30 %. А те, кто ведёт несколько объектов, могут приступать к работам поэтапно.

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#губернатор #ЖКХ #областная власть #недвижимость #строительство

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    40 минут назад

    ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В РАБОТЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗАМЕТНА»

    По-канцелярски, видимо, сказано безупречно. А если по-простому, по-человечески: " - Видно, что работают люди"?

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