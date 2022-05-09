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сегодня, 14:16 0

Три дня и снова отдыхать: россиян ждёт короткая рабочая неделя

На работу все выйдут в среду, 11 мая

Три дня и снова отдыхать: россиян ждёт короткая рабочая неделя
Фото: pixabay.com

Из-за празднования Дня Победы россиян вновь ожидает короткая рабочая неделя. Рабочими днями станут 11, 12 и 13 мая.

«При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 7-го по 10 мая включительно. Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», – напомнили в телеграм-канале Роструда.

Как отметили в ведомстве, работникам с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее амурчане выразили беспокойство, что большое количество выходных в мае повлияет на уровень зарплаты. О том, как рассчитывается заработная плата в праздничные дни, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

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#День Победы #праздники

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