Три дня и снова отдыхать: россиян ждёт короткая рабочая неделя

Из-за празднования Дня Победы россиян вновь ожидает короткая рабочая неделя. Рабочими днями станут 11, 12 и 13 мая.

«При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 7-го по 10 мая включительно. Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», – напомнили в телеграм-канале Роструда.

Как отметили в ведомстве, работникам с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее амурчане выразили беспокойство, что большое количество выходных в мае повлияет на уровень зарплаты. О том, как рассчитывается заработная плата в праздничные дни, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.