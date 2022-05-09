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Фоторепортаж Амур.инфо: День Победы в Благовещенске

Самые яркие моменты праздника

Фоторепортаж Амур.инфо: День Победы в Благовещенске
Фото: Светлана Митина

Обновлено: 14:16

В понедельник, 9 мая, в Благовещенске прошёл Парад Победы, впереди шествие колон «Бессмертного полка», салют, концерты и флешмобы. Самые яркие моменты прошедших мероприятий в фотоподборке Амур.инфо

Парад Победы на площади Ленина

Бессмертный полк

Набережная Амура

Городской парк

Фото в материале: Светлана Митина

Просмотров всего: 410

#День Победы #праздники

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