Фоторепортаж Амур.инфо: День Победы в Благовещенске

Фото: Светлана Митина

Обновлено: 14:16



В понедельник, 9 мая, в Благовещенске прошёл Парад Победы, впереди шествие колон «Бессмертного полка», салют, концерты и флешмобы. Самые яркие моменты прошедших мероприятий в фотоподборке Амур.инфо

Парад Победы на площади Ленина Бессмертный полк Набережная Амура Городской парк Фото в материале: Светлана Митина

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#День Победы #праздники

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Юлия Медведева