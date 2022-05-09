Инфраструктурные облигации позволят провести благоустройство в регионах

Для проектов по благоустройству городских и сельских территорий разрешат применять механизм инфраструктурных облигаций. Раньше займы позволяли финансировать создание дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства.

Максимальный срок реализации концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства с привлечением инфраструктурных облигаций увеличен с 30 до 49 лет.

Кроме этого, обязательства застройщика по возврату займа теперь могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, но и независимой гарантией от государственных корпораций развития. Для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике снизят долю собственных средств с 20 до 10 % от стоимости проекта.

«Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году. Средства от размещения облигаций выдаются бизнесу под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета», – сообщает телеграм-канал правительства России.