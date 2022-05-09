В селе Верхнеблаговещенское отпраздновали День Победы

Фото: Татьяна Калинина

В субботу, 7 мая, в центре культуры и досуга «Эдельвейс» села Верхеблаговещенское прошло празднование Дня Победы.

На мероприятии гости могли попробовать солдатскую кашу и посмотреть образцы оружия военных лет. Вокальная группа «Наречённая песня» исполнила фронтовые песни, а участники военно-патриотического клуба «Рубеж» школы № 10 показали приёмы рукопашного боя. Также в село прибыл передвижной музей «Автобус Победы». Автор фото Татьяна Калинина, заведующая центром культуры и досуга «Эдельвейс» в селе Верхнеблаговещенское

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#Благрайон #День Победы

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Кристина Хасуева