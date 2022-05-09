В Белогорске загорелась квартира в жилом доме
Люди не пострадали
Сообщение о пожаре в городе Белогорске поступило утром 8 мая. Горела квартира в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова.
К месту вызова отправились спасатели 4-й пожарно-спасательной части в составе 14 человек и трёх единиц техники.
Через четыре минуты после прибытия пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
«Спасли квартиру и имущество. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети. Виновник устанавливается», – сообщили в региональном управлении МЧС.
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