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сегодня, 11:56 0

В Белогорске загорелась квартира в жилом доме

Люди не пострадали

В Белогорске загорелась квартира в жилом доме
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре в городе Белогорске поступило утром 8 мая. Горела квартира в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова.

К месту вызова отправились спасатели 4-й пожарно-спасательной части в составе 14 человек и трёх единиц техники.

Через четыре минуты после прибытия пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«Спасли квартиру и имущество. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети. Виновник устанавливается», – сообщили в региональном управлении МЧС.

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#жизнь #МЧС #пожары #происшествия

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