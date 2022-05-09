В Амурской области оштрафовали двоих поджигателей сухой травы

В Ивановском районе двое амурчан нарушили особый противопожарный режим и подожгли траву, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В селе Ивановка мужчина решил избавиться от сухой травы за своим участком. И поджег её. Нарушителя увидела женщина и сообщила пожарным. Специалисты потушили пал, не дав ему распространиться. А в селе Среднебелая женщина решила сжечь сухую траву в своём огороде. Разведя костёр, она ушла домой. Спустя какое-то время амурчанка увидела, что огонь уже подбирается к соседям и вызвала пожарных.

Нарушители заплатят штраф. Также региональный минлес готовит иски в суд, чтобы виновники пала возместили затраты на его тушение, это в сумме около 70 тысяч рублей.