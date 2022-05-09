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сегодня, 11:25 2

Василий Орлов поздравил амурчан с Днём Победы

«Мы гордимся вами!», – отметил губернатор, обращаясь к ветеранам

Василий Орлов поздравил амурчан с Днём Победы
Фото: t.me/OrlovAmur

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил жителей региона с Днём Победы. Видеопоздравление глава Приамурья опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уважаемые ветераны и труженики тыла, жители Амурской области! Поздравляю вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая – самый главный, священный праздник нашей страны. 77 лет назад закончилась страшная и кровопролитная война, которая коснулась каждой семьи. Сегодня – долгожданный День Победы, день славы и доблести нашего народа. Всего из Амурской области на фронт ушли более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч жителей области не вернулись из боя.

За мужество и героизм, проявленные на фронтах, 120 наших земляков удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», 16 стали полными кавалерами ордена Славы трёх степеней, более 56 тысяч амурчан награждены орденами и медалями.

В годы войны жители Амурской области так же самоотверженно трудились для нужд фронта. Многие предприятия переоборудовали для выпуска военной продукции.

Наши ветераны – главные герои Дня Победы. Мы гордимся вами, а память о вашем великом подвиге и мужестве помогает нам противостоять всем вызовам и трудностям.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить память о поколении героев, не дать переписать историю.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья, счастья и благополучия вам, уважаемые ветераны! С Днём Победы!» – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#День Победы #жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    57 минут назад

    "С Днём Победы!» – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов".

    ...ГОСПОДИ! ПРОГОНИ ЕГЭ-ШНИКОВ ИЗ ЖУРНАЛИСТИКИ! Что значит - "отметил"? Неужели, совсем не работает голова у составителя текста? Почему, к примеру, не "торжественно подчеркнул"?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    46 минут назад

    "Многие предприятия переоборудовали для выпуска военной продукции".

    "Переоборудовали" - термин, полагаю, ошибочный даже! Лучше бы - "перенацелили", "перевели". Оборудование - станки и проч. - могло остаться прежним. Только, изготавливать на нём (станках токарных и фрезерных) стали оборонную продукцию. ...Что, спичрайтер губернатора - тоже из поколения ЕГЭ-шников?

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