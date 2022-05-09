Василий Орлов поздравил амурчан с Днём Победы

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил жителей региона с Днём Победы. Видеопоздравление глава Приамурья опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уважаемые ветераны и труженики тыла, жители Амурской области! Поздравляю вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая – самый главный, священный праздник нашей страны. 77 лет назад закончилась страшная и кровопролитная война, которая коснулась каждой семьи. Сегодня – долгожданный День Победы, день славы и доблести нашего народа. Всего из Амурской области на фронт ушли более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч жителей области не вернулись из боя.

За мужество и героизм, проявленные на фронтах, 120 наших земляков удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», 16 стали полными кавалерами ордена Славы трёх степеней, более 56 тысяч амурчан награждены орденами и медалями.

В годы войны жители Амурской области так же самоотверженно трудились для нужд фронта. Многие предприятия переоборудовали для выпуска военной продукции.

Наши ветераны – главные герои Дня Победы. Мы гордимся вами, а память о вашем великом подвиге и мужестве помогает нам противостоять всем вызовам и трудностям.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить память о поколении героев, не дать переписать историю.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья, счастья и благополучия вам, уважаемые ветераны! С Днём Победы!» – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.