Из-за пожара возле Кантон-Коммуны Благовещенск и район окутало дымом

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» организовали проведение исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих химических веществ в городе Благовещенске, сёлах Кантон-Коммуна и Чигири Благовещенского района.

Отбор проб и исследования на содержание продуктов горения осуществлялся экспресс-методами в нескольких контрольных точках в непосредственной близости от жилой застройки с учётом направления и скорости ветра.

По результатам лабораторного контроля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Лабораторные исследования продолжаются.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает правила поведения во время задымления: