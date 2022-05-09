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Из-за пожара возле Кантон-Коммуны Благовещенск и район окутало дымом

Специалисты Роспотребнадзора срочно проверяют воздух на содержание загрязняющих химических веществ

Из-за пожара возле Кантон-Коммуны Благовещенск и район окутало дымом
Фото: t.me/amursiespasateli

8 мая из-за природного пожара вблизи села Кантон-Коммуна Благовещенского района в атмосфере отмечено задымление.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» организовали проведение исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих химических веществ в городе Благовещенске, сёлах Кантон-Коммуна и Чигири Благовещенского района.

Отбор проб и исследования на содержание продуктов горения осуществлялся экспресс-методами в нескольких контрольных точках в непосредственной близости от жилой застройки с учётом направления и скорости ветра.

По результатам лабораторного контроля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Лабораторные исследования продолжаются.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает правила поведения во время задымления:

  • стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и лёгочной систем лучше отказаться от прогулок;
  • ограничить прогулки в детских дошкольных учреждениях;
  • не открывать окна;
  • занавешивать окна и форточки увлажнённой тканью и периодически её менять;
  • регулярно проводить влажную уборку помещений;
  • при выходе на улицу надевать защитные маски органов дыхания, марлевые повязки;
  • ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе;
  • максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива;
  • автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить;
  • в случае появления одышки, кашля, бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

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#жизнь #пожары

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