Из-за пожара возле Кантон-Коммуны Благовещенск и район окутало дымом
Специалисты Роспотребнадзора срочно проверяют воздух на содержание загрязняющих химических веществ
8 мая из-за природного пожара вблизи села Кантон-Коммуна Благовещенского района в атмосфере отмечено задымление.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» организовали проведение исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих химических веществ в городе Благовещенске, сёлах Кантон-Коммуна и Чигири Благовещенского района.
Отбор проб и исследования на содержание продуктов горения осуществлялся экспресс-методами в нескольких контрольных точках в непосредственной близости от жилой застройки с учётом направления и скорости ветра.
По результатам лабораторного контроля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Лабораторные исследования продолжаются.
Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает правила поведения во время задымления:
- стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и лёгочной систем лучше отказаться от прогулок;
- ограничить прогулки в детских дошкольных учреждениях;
- не открывать окна;
- занавешивать окна и форточки увлажнённой тканью и периодически её менять;
- регулярно проводить влажную уборку помещений;
- при выходе на улицу надевать защитные маски органов дыхания, марлевые повязки;
- ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе;
- максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива;
- автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить;
- в случае появления одышки, кашля, бессонницы, необходимо обратиться к врачу.
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