В Благовещенске началось празднование Дня Победы

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 12:03



Сегодня, 9 мая, весь мир празднует Победу войск союзников в войне с фашисткой Германией. За 77 лет с того дня случилось многое, но не изменилось главное – мы помним и гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов. В эти минуты на улицах амурских городов стартовали парады победы. Корреспонденты Амур.инфо работают в Благовещенске и ведут трансляцию с площади Ленина и других площадок города.

9:55

Улица Ленина полна народа: здесь дети и взрослые, люди в форме и ветераны, представители власти и обычные горожане. Многие украсили свою одежду георгиевскими ленточками и триколором.

Колонны разных родов войск уже выстроились, около сквера на площади Ленина стоит военная техника.

9:57

Звучит команда: "Внимание!"

10:00

Минута молчания. По площади имени Ленина разносится звук колокола.

Парад стартовал.

Под музыку Александрова выносят флаг России и знамя Победы.

10:05

Звучит информация о том, как военные советской армии боролись за победу в Великой Отечественной войне.

10:08

Звучит команда "Вольно!"

10:10

Начался объезд войск.

Военный парад принял исполняющий обязанности начальника ДВОКУ, участник боевых действий, кандидат военных наук, доцент, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» полковник Вячеслав Кузякин. Командовал парадом начальник Благовещенского гарнизона полковник Сергей Галушка.

10:12

10:14

Последними приветствовали принимающих парад коробки кадетов и ветеранов боевых действий.

10:18

Приветствие окончено.

10:19

Поздравление Василий Орлова.

— Сегодня наша страна отмечает великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за эту победу на полях сражений, всех кто трудился в тылу, кто в оккупации воевал в партизанских отрядах. Всех кто навеки остался в концентрационных лагерях. Сегодня мы вспоминаем, что не в одной армии мира, кроме нашей, не было Брестской крепости и Сталинграда не было ни у кого. И слова написанные кровью: «Я умираю, но не сдаюсь», были написаны на русском языке. По центральным улицам наших городов сегодня пройдет Бессмертный полк, мы с гордостью и честью понесем портреты наших великих предков, с ними в одном строю мы понесем портреты наших современников, наших земляков отдавших свои жизни за освобождение Донбасса от нацистов. И пусть весь мир увидит, и пусть весь мир знает, что мы свои ценности не меняем, мы своих не бросаем, что нацизму нет места на этой земле, что наше дело правое, и мы обязательно победим. Мы помним и гордимся. С праздников вас, с Днём Победы! – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

После этого прозвучало троекратное "Ура"!

10:23

Звучит гимн России.

10:24

Коробки строятся в порядок для прохождения по улице Ленина.

10:25

В начале колоны движется танк Т-34. Ритм задают барабанщики. за ними движутся колонны в исторической форме, военные разных родов войск, курсанты военного училища.

10:29

10:31

10:33

Участие в параде приняли военные-курсанты из дружественных стран Никарагуа и Ангола.

10:35

В колоннах двигаются пограничники, кинологи.

10:37

Прошла колонна Юнармии.

10:42

По площади прошли казаки и наездники.

10:43

По улице Ленина движется историческая техника образца военных лет.

10:45

Завершает парад военный оркестр.

10:47

На площадь вышли барабанщицы. Выполняют праздничное построение.

10:51

Курсанты ДВВКУ выполняют построение с оружием.

10:57

Наш корреспондент сообщает: "Все построились в походные колонны и покидают площадь"

11:00

Военные исполняют песню "День Победы"

Над площадью пролетают вертолёты.

11:04

Над площадью спустились парашютисты.

11:05

Оркестр покидает площадь Ленина.

Звучит анонс праздничных мероприятий.

11:54

От перекрёстка улиц Ленина и Кузнечной строятся коробки акции "Бессмертный полк".

Начало движения колонны через 2-3 минуты. Люди будут идти по улице Ленина до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого, потом свернут на площадь Победы.

12:01

Курсанты несут по улице Ленина Знамя Победы.