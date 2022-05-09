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Благовещенцы исполнили песню «Нам нужна одна Победа!» и выстроились в цифру 77

В городе прошёл праздничный флешмоб ко Дню Победы

Благовещенцы исполнили песню «Нам нужна одна Победа!» и выстроились в цифру 77
Фото: amurobl.ru

8 мая на площади Победы в Благовещенске состоялась «Акция-флешмоб 77 лет Победы». В ней приняли участие жители города, библиотекари, волонтёрские организации, студенты университетов и колледжей.

Собравшись на площади Победы, амурчане исполнили песню «Нам нужна одна Победа!» вместе с библиотекарем Муниципальной библиотеки искусств, профессиональной вокалисткой Алёной Соклаковой.

Затем участники акции выстроились в форме цифры 77. Всего в флешмобе приняло участие более 150 человек. Праздничную акцию, приуроченную к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, засняли на память с помощью квадрокоптера.

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#День Победы #праздники #Видео: Разное

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