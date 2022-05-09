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сегодня, 09:49 2

Готовим хлеб военного времени

Журналист Амур.инфо и руководитель клуба «МотоПатриот» испекли солдатский хлеб

Готовим хлеб военного времени
Фото: Амур.инфо

В преддверии празднования 77-ой годовщины победы журналисты Амур.инфо встретились с Василием Семёновым - руководителем клуба «МотоПатриот», чтобы попробовать приготовить одно из блюд полевой кухни времён Великой Отечественной войны.

Внук Героя Советского Союза и настоящий патриот Василий Семёнов поделился историями солдатского быта и показал настоящие артефакты того времени.

Рецепт, который мы выбрали, вошёл в сборник популярных кулинарных рецептов на фронте и в тылу.

В составе хлеба «Ржевский» всего три ингредиента – картофель, отруби и масло. Название рецепт получил от местности, где его выпекали. Такой хлеб готовили в советских частях во время битвы за Ржев.

— После ожесточенных боев нашу часть весной 1942 года отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боев, но продовольственное дело налажено было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины принесли к нему хлеб «Ржевский», выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось облегчение, – вспоминал участник Ржевской операции Сухоставский.

Рецепт:

  1. Отварить картофель в мундире, остудить и пропустить через мясорубку или натереть на терке.
  2. Затем добавить отруби и замесить тесто. Форму смазать маслом, или жиром.
  3. Этот хлеб не поднимается, поэтому заполнять форму нужно на столько, сколько хлеба вы хотите получить. Выпекать до образования корочки.

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#Видео: Кулинария #День Победы #праздники

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    10:42

    "По площади прошли казаки и наездники." \\\\\\\\\\\\\\\\ где фото?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    25 минут назад

    ...Ага! Очень хочется видеть, как именно "прошли наездники". ...Господи, прогони ЕГЭ-шников из журналистики!

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