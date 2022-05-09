Готовим хлеб военного времени
Журналист Амур.инфо и руководитель клуба «МотоПатриот» испекли солдатский хлеб
В преддверии празднования 77-ой годовщины победы журналисты Амур.инфо встретились с Василием Семёновым - руководителем клуба «МотоПатриот», чтобы попробовать приготовить одно из блюд полевой кухни времён Великой Отечественной войны.
Внук Героя Советского Союза и настоящий патриот Василий Семёнов поделился историями солдатского быта и показал настоящие артефакты того времени.
Рецепт, который мы выбрали, вошёл в сборник популярных кулинарных рецептов на фронте и в тылу.
В составе хлеба «Ржевский» всего три ингредиента – картофель, отруби и масло. Название рецепт получил от местности, где его выпекали. Такой хлеб готовили в советских частях во время битвы за Ржев.
— После ожесточенных боев нашу часть весной 1942 года отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боев, но продовольственное дело налажено было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины принесли к нему хлеб «Ржевский», выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось облегчение, – вспоминал участник Ржевской операции Сухоставский.
Рецепт:
- Отварить картофель в мундире, остудить и пропустить через мясорубку или натереть на терке.
- Затем добавить отруби и замесить тесто. Форму смазать маслом, или жиром.
- Этот хлеб не поднимается, поэтому заполнять форму нужно на столько, сколько хлеба вы хотите получить. Выпекать до образования корочки.
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