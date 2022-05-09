Готовим хлеб военного времени

В преддверии празднования 77-ой годовщины победы журналисты Амур.инфо встретились с Василием Семёновым - руководителем клуба «МотоПатриот», чтобы попробовать приготовить одно из блюд полевой кухни времён Великой Отечественной войны.

Внук Героя Советского Союза и настоящий патриот Василий Семёнов поделился историями солдатского быта и показал настоящие артефакты того времени.

Рецепт, который мы выбрали, вошёл в сборник популярных кулинарных рецептов на фронте и в тылу.

В составе хлеба «Ржевский» всего три ингредиента – картофель, отруби и масло. Название рецепт получил от местности, где его выпекали. Такой хлеб готовили в советских частях во время битвы за Ржев.

— После ожесточенных боев нашу часть весной 1942 года отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боев, но продовольственное дело налажено было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины принесли к нему хлеб «Ржевский», выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось облегчение, – вспоминал участник Ржевской операции Сухоставский.

Рецепт: