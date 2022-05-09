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сегодня, 09:24 0

Водителей могут лишить прав за неоплаченный штраф

Удостоверения можно лишиться и через несколько лет после нарушения

Водителей могут лишить прав за неоплаченный штраф
Фото: pixabay.com

Верховный суд РФ вынес постановление, согласно которому водительских прав могут лишить тех, кто вовремя не платит штраф за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает Autonews.ru.

Если водитель совершил правонарушение в течение года со дня окончания исполнения постановления об административном наказании, то оно считается повторным. Однако если штраф за первое правонарушение не погашен или оплачен частично в течение года, то срок для повторного нарушения ПДД, за которое как раз и можно лишиться прав, становится дольше. В этом случае нарушитель может лишиться прав на год.

Уточняется, что у судебных приставов есть два года, чтобы взыскать неоплаченный штраф. После этого срока нарушитель ещё один год считается подвергнутым административному наказанию, то есть в это время новое нарушение ПДД будет также повторным.

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#закон #суды

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