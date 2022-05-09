Водителей могут лишить прав за неоплаченный штраф

Если водитель совершил правонарушение в течение года со дня окончания исполнения постановления об административном наказании, то оно считается повторным. Однако если штраф за первое правонарушение не погашен или оплачен частично в течение года, то срок для повторного нарушения ПДД, за которое как раз и можно лишиться прав, становится дольше. В этом случае нарушитель может лишиться прав на год.

Уточняется, что у судебных приставов есть два года, чтобы взыскать неоплаченный штраф. После этого срока нарушитель ещё один год считается подвергнутым административному наказанию, то есть в это время новое нарушение ПДД будет также повторным.