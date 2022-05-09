Водителей могут лишить прав за неоплаченный штраф
Удостоверения можно лишиться и через несколько лет после нарушения
Верховный суд РФ вынес постановление, согласно которому водительских прав могут лишить тех, кто вовремя не платит штраф за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает Autonews.ru.
Если водитель совершил правонарушение в течение года со дня окончания исполнения постановления об административном наказании, то оно считается повторным. Однако если штраф за первое правонарушение не погашен или оплачен частично в течение года, то срок для повторного нарушения ПДД, за которое как раз и можно лишиться прав, становится дольше. В этом случае нарушитель может лишиться прав на год.
Уточняется, что у судебных приставов есть два года, чтобы взыскать неоплаченный штраф. После этого срока нарушитель ещё один год считается подвергнутым административному наказанию, то есть в это время новое нарушение ПДД будет также повторным.
Просмотров всего: 280