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Ученики благовещенского лицея № 11 прочитали стихи в поддержку амурских военных

Письма детей передадут солдатам

Ученики благовещенского лицея № 11 прочитали стихи в поддержку амурских военных
Фото: Скриншот с видео

В Благовещенске ученики третьего «Г» класса лицея № 11 читали стихи, посвящённые Дню Победы, а также исполнили песню в поддержку амурских военных. Выступления ребят записали на видео, говорится в сообщении лицея.

Сделать такой подарок предложил учитель, а родители школьников поддержали идею. Дети также написали письма, которые, как появится возможность, передадут военным.

— Как жители приграничного города, мы знаем, как трудна и опасна работа военных. Мы хотим, чтобы наши доблестные воины знали, что мы высоко ценим их героический труд!, — рассказали представители родительского комитета.

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#День Победы #дети #школа

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    А как на счёт дети вне политики?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    Конечно стихи, песни и др.концертые номера к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне это замечательная традиция, это всегда было и будет.

    Не надо смешивать всё.

  • Дрын

    Дрын
    2 часа назад

    Ты чо такая тупомыслящая?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Здравствуйте, интеллигентный, культурный и образованный человек.

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