Ученики благовещенского лицея № 11 прочитали стихи в поддержку амурских военных

В Благовещенске ученики третьего «Г» класса лицея № 11 читали стихи, посвящённые Дню Победы, а также исполнили песню в поддержку амурских военных. Выступления ребят записали на видео, говорится в сообщении лицея.

Сделать такой подарок предложил учитель, а родители школьников поддержали идею. Дети также написали письма, которые, как появится возможность, передадут военным.

— Как жители приграничного города, мы знаем, как трудна и опасна работа военных. Мы хотим, чтобы наши доблестные воины знали, что мы высоко ценим их героический труд!, — рассказали представители родительского комитета.