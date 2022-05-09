Ученики благовещенского лицея № 11 прочитали стихи в поддержку амурских военных
Письма детей передадут солдатам
В Благовещенске ученики третьего «Г» класса лицея № 11 читали стихи, посвящённые Дню Победы, а также исполнили песню в поддержку амурских военных. Выступления ребят записали на видео, говорится в сообщении лицея.
Сделать такой подарок предложил учитель, а родители школьников поддержали идею. Дети также написали письма, которые, как появится возможность, передадут военным.
— Как жители приграничного города, мы знаем, как трудна и опасна работа военных. Мы хотим, чтобы наши доблестные воины знали, что мы высоко ценим их героический труд!, — рассказали представители родительского комитета.
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