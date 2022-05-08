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В Благовещенске к памятнику воинам-амурцам возложили цветы

В мероприятии участвовали сотни горожан

В Благовещенске к памятнику воинам-амурцам возложили цветы
Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

8 мая в Благовещенске прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятнику труженикам тыла.

В церемонии участвовали высокопоставленные чиновники, депутаты и простые амурчане. Сразу после неё около трёх сотен пар амурчан – школьников, курсантов, простых горожан – станцевали вальс.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

— В преддверии праздника Великой Победы мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за наше право жить в свободной стране под мирным небом. Наша страна заплатила страшную цену: десятки миллионов погибших, десятки миллионов разрушенных человеческих судеб. Только из Амурской области на фронт ушло более 100 тысяч человек, из них 40 тысяч навсегда остались на полях сражений. Сегодня мы с тревогой и сожалением наблюдаем, как в ряде стран вновь поднимает голову нацистское движение. Поэтому было принято решение президентом Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Украине, для того, чтобы отчистить эту страну от нацистов. Пожелаем успехов нашей армии. Абсолютно уверен, что все поставленные президентом задачи будут выполнены. Мы видим, как за последние несколько десятилетий на Украине выросло целое поколение молодежи, которое ненавидит всё русское, нашу общую историю, предметы нашей гордости. Нам нужно сделать так, чтобы не допустить этого в нашей стране. Поэтому воспитание молодежи для нас – это приоритетное направление. В эти майские праздники в ряды Юнармии вступило еще несколько сотен наших детей. Это наше будущее, это те люди, которые будут в скором времени управлять нашей страной. Мы это движение обязательно будем поддерживать и дальше. Наши дети должны знать историческую правду об этой великой войне, ради чего она велась и какими жертвами она далась нашему народу. Мы помним, мы гордимся! – обратился к собравшимся во время церемонии Василий Орлов.

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#губернатор #День Победы #история #память #праздники

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