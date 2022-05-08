В Амурской области в ДТП погиб подросток

Вечером 7 мая в Бурейском районе на дороге «Благовещенск – Гомелевка» произошло ДТП, в котором погиб подросток 2008 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Известно, что водитель легковой машины, в которой был несовершеннолетний, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».