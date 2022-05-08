Амурчанин спас семейную пару из горящего дома

21-летний Илья Дрок спас семейную пару из горящего дома. Происшествие случилось вечером 6 мая на улице Школьной села Романовка Октябрьского района, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Мужчина и женщина, живущие по соседству с Ильёй, часто употребляли алкоголь и курили, не выходя из дома. Молодой человек видел их за несколько часов до пожара, они шли домой. Неожиданно Илья увидел, что дом соседей горит. Входная дверь горящего жилища оказалась закрыта изнутри, парень решил выбить окно в спальне. Его крики разбудили спящую женщину, она подошла к окну, но сама выбраться не смогла, ей помог Илья.

После он забрался в дом, чтобы вытащить мужчину. В комнате был жар и чёрный дым, сосед амурчанина лежал на полу. Он взял его и также вытащил на улицу.

К охваченному огнём дому уже подоспели пожарные и добровольцы, им удалось уберечь соседние жилища от стихии.

— Семью спас не случай, а настоящий герой. Оперативные, решительные и грамотные действия Ильи позволили избежать трагедии. Благодаря ему мужчина и женщина остались живы и здоровы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировала заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Завитинскому и Октябрьскому районам областного ГУ МЧС Екатерина Диких.