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Около трёхсот пар в Благовещенске закружились в вальсе Победы

На площади Победы прошла традиционная акция

Около трёхсот пар в Благовещенске закружились в вальсе Победы
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 мая, жители Благовещенска присоединилась к уже традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в танце в стиле 1940-х годов под музыку военных лет закружились около 600 человек, рассказали в мэрии.

Открыли акцию почти двести пар кадетов из лицея № 6. Затем к ним присоединились студенты, представители молодёжных и общественных организаций, Ассоциации пожилых людей. Принять участие в масштабной акции смогли и обычные прохожие.

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#День Победы #дети #история #культура #память

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