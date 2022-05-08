Около трёхсот пар в Благовещенске закружились в вальсе Победы

В воскресенье, 8 мая, жители Благовещенска присоединилась к уже традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в танце в стиле 1940-х годов под музыку военных лет закружились около 600 человек, рассказали в мэрии.

Открыли акцию почти двести пар кадетов из лицея № 6. Затем к ним присоединились студенты, представители молодёжных и общественных организаций, Ассоциации пожилых людей. Принять участие в масштабной акции смогли и обычные прохожие.

Просмотров всего: 277

#День Победы #дети #история #культура #память

распечатать

Алёна Чуева