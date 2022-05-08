На окраине Благовещенска загорелась сухая трава

Обновлено: 14:28



В полях между Чигирями и Кантон-Коммуной загорелась сухая трава. Столб дыма был виден даже из центра Благовещенска.

— Совершенно нечем дышать в микрорайоне, – пожаловались нам благовещенцы.

В главном управлении МЧС России по Амурской области уточнили, что горели только поля, сухостой.

— Пожарно-спасательные подразделения города Благовещенска, сёл Новопетровки, Усть-Ивановки, Ивановки, лесники ликвидируют ландшафтный пожар в Благовещенском районе между Новотроицким и Игнатьевским шоссе, между населёнными пунктами Чигири и Кантон-Коммуной. Осложняет тушение сухая ветреная погода. К ликвидации пожара привлечены 62 человека, 16 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, – сообщили в главном управлении МЧС РФ по Амурской области.

На данный момент борьба с огнём продолжается.