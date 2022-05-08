Дети со всей России спели «Катюшу» на разных языках

К 77-летию Победы дети исполнили новую версию легендарной песни Матея Блатнера «Катюша». Она прозвучала на языках народов России.

Знаменитой «Катюше» в этом году исполняется 84 года. Песня, написанная до войны, стала негласным символом Великой Отечественной войны. «Катюшу» знают и перепевают по всему миру.

В этом году в преддверии Дня Победы дети со всех уголков страны рассказали историю девушки на татарском, чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, калмыцком, марийском, аварском и русском языках.

Такой вариант исполнения стал символом многонациональной России.