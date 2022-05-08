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В Благовещенске на флагштоке подняли копию Знамени Победы

В церемонии принял участие губернатор Василий Орлов

В Благовещенске на флагштоке подняли копию Знамени Победы
Фото: t.me/blagoveshchensk_rf

В Благовещенске 8 мая прошла торжественная церемония поднятия копии знамени Победы на большом флагштоке на набережной Амура. В ней приняли участие губернатор Василий Орлов, мэр города Олег Имамеев, депутаты регионального заксобрания и Благовещенской гордумы, руководители силовых структур, курсанты ДВОКУ и юнармейцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

На мероприятии отличники ДВОКУ вручили 32 школьникам удостоверения юнармейцев. В мае в ряды организации в Приамурье вступят более 100 детей.

— Знамя – символ великой Победы. Эта церемония стала у нас хорошей традицией, как и то, что в этот день мы принимаем ребят в ряды юнармейцев. Воспитание подрастающего поколения – это важная задача. У нас в области из 100 тысяч детей 14 тысяч состоят в юнармейском движении. Считаю, что эта работа в регионе организована неплохо и мы будем ее усиливать. По поручению Президента России в пригороде Благовещенска строится молодежный центр «Авангард». Первый этап будет завершен в этом году. Далее при федеральном финансировании построим кампус на 300 мест, со столовыми, образовательными корпусами и спортивными площадками, где дети более старшего возраста будут проходить подготовку. Главная задача – воспитать настоящих патриотов, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#День Победы #дети #мэрия #праздники

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