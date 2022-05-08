Василий Орлов отметил в целом успешное прохождение отопительного сезона

В Амурской области завершается отопительный сезон. В девяти из 29 муниципалитетов региона он уже закончился. В региональном правительстве отмечают: с начала отопительного периода на объектах ЖКХ области произошло 157 аварий и 482 инцидента.

При этом на сетях электроснабжения и газоснабжения число аварий уменьшилось, а на водопроводных и тепловых сетях, наоборот, увеличилось.

— Полученные на горячую линию 316 обращений от граждан отработаны. Основная масса звонков поступила по вопросам нарушения температурного режима в квартирах и проблемам с горячим водоснабжением, – доложил министр ЖКХ области Алексей Тарасов.

В Приамурье полным ходом идет подготовка к следующей зиме. На работы выделено около 1,2 миллиарда рублей.

— В целом считаю, что отопительный сезон в области прошел успешно. Благодарю министерство ЖКХ, глав муниципалитетов. Видим, что есть снижение количества обращений от граждан, количества аварий и инцидентов. Вместе с тем есть над чем работать. Проанализируйте причины возникших проблем, так чтобы в следующем отопительном сезоне подобного не допустить, – сказал губернатор области Василий Орлов.