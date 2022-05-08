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сегодня, 13:09 0

Амурские спортсмены приняли участие в «Эстафете Побед»

Они преодолели расстояние в 1 418 метров

Амурские спортсмены приняли участие в «Эстафете Побед»
Фото: pixabay.com

Несколько сотен спортсменов федераций, входящих в состав амурского филиала Российского союза боевых искусств, приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Эстафета Побед», рассказали в региональном минспорта.

Спортсмены бегом преодолели расстояние в 1 418 метров – именно столько дней длилась Великая Отечественная война. После пробежки спортсмены, их родители и тренеры возложили цветы к памятнику воинам-амурцам.

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#история #память #спорт #День Победы

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