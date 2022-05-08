Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:12 1

Абоненты из ДНР и ЛНР получат телефонные номера с префиксом +7

Жителям Донбасса станут доступны звонки по внутренним российским тарифам

Абоненты из ДНР и ЛНР получат телефонные номера с префиксом +7
Фото: pixabay.com

С 7 мая абонентам ДНР и ЛНР присваивают телефонные номера с префиксом +7, чтобы звонить по внутренним российским тарифам, сообщает ИА «REGNUM».

О нововведении заявил заместитель руководителя Минцифры Дмитрий Ким. Уточняется, что SIM-карту при этом менять не нужно. В SMS-рассылке жителям республик сообщат о присвоении номера по российскому плану нумерации. Кроме того, используя код РФ, можно будет звонить и внутри региона.

Просмотров всего: 135

#российская власть #Украина #связь

распечатать


Общество 8

В параде Победы на Красной площади впервые примут участие курсанты ДВОКУ
Власть 7

Министры амурского правительства встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса
В России и мире

Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает про спецоперацию на Украине
Власть 16

Мариуполь посетили высокопоставленные российские чиновники
Комментарии
Показать все (1)
  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    А Крым до сих пор не наш, как в загранку звонить приходится, как и им к нам...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь