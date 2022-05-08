Абоненты из ДНР и ЛНР получат телефонные номера с префиксом +7

О нововведении заявил заместитель руководителя Минцифры Дмитрий Ким. Уточняется, что SIM-карту при этом менять не нужно. В SMS-рассылке жителям республик сообщат о присвоении номера по российскому плану нумерации. Кроме того, используя код РФ, можно будет звонить и внутри региона.