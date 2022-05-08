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сегодня, 11:40 0

Амурские школьники встретились с шеф-поварами

Для активистов движения РДШ проводят кулинарные мастер-классы

Амурские школьники встретились с шеф-поварами
Фото: Амур.инфо

В рамках Всероссийского проекта «Шеф в школе» и акции «Всероссийский день с поваром» шеф-повара встречаются с активистами Российского движения школьников, проводят мастер-классы, а также рассказывают о профессии повара и кондитера.

Как пояснила Елена Прядкина, муниципальный куратор РДШ города Благовещенска, главная цель проекта – вовлечь школьников в процесс организации собственного питания, чтобы ребята давали оценку, понимали, чем их кормят, почему питание именно такое.

— Культура здорового питания формируется не только в семье, но и за её пределами. Сегодня у нас детки пошли в столовую с друзьями перекусить. И возникает вопрос: какой ты поставишь приоритет – бургер, который несёт большое количество калорий? А у нас и так есть ребята с ожирением или диабетом, а школьное меню как раз рассчитано больше на здорового ребёнка, а, допустим, ребёнку, который страдает сахарным диабетом, нельзя, например, макароны или картофель. Есть продукты, которые можно кушать только в определённый период времени. И именно сейчас мы привлекаем внимание школьников к тому, что к своему здоровью нужно относиться самостоятельно, ответственно. На мастер-классах ребят научат, как приготовить самостоятельно что-то не только вкусное, но и полезное, – отметила Елена Прядкина.

Первая волна таких встреч уже стартовала, на мастер-классе ребята собственноручно приготовили чизкейк «Манго».

В проекте «Шеф в школе» принимают участие 135 амурских школьников. Как отмечают организаторы, в будущем этой акцией планируется охватить ещё большее количество учащихся.

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#дети #здоровье #школа

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