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сегодня, 11:11 0

Остановку в районе КПП в Благовещенске превратили в выставку рисунков

Здесь разместили работы детей, посвящённые Дню Победы

Остановку в районе КПП в Благовещенске превратили в выставку рисунков
Фото: t.me/imameev

В Благовещенске ученики и учителя школы № 10 украсили автобусную остановку на улице 50-летия Октября в районе КПП детскими рисунками, посвящёнными Дню Победы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Олег Имамеев.

Отмечается, что в этой выставке может поучаствовать любой, все желающие могут разместить рядом и свои работы. Сейчас на остановке висит более ста рисунков.

«Прекрасный пример патриотизма в сочетании с созидательным отношением к городской среде. Обычно мы отмываем остановки от «художеств», а здесь получилась галерея, возле которой хочется остановиться и рассмотреть каждую работу», – отметил Олег Имамеев.

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#День Победы #дети #мэрия #праздники

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