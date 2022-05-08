Остановку в районе КПП в Благовещенске превратили в выставку рисунков

В Благовещенске ученики и учителя школы № 10 украсили автобусную остановку на улице 50-летия Октября в районе КПП детскими рисунками, посвящёнными Дню Победы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Олег Имамеев.

Отмечается, что в этой выставке может поучаствовать любой, все желающие могут разместить рядом и свои работы. Сейчас на остановке висит более ста рисунков.

«Прекрасный пример патриотизма в сочетании с созидательным отношением к городской среде. Обычно мы отмываем остановки от «художеств», а здесь получилась галерея, возле которой хочется остановиться и рассмотреть каждую работу», – отметил Олег Имамеев.