Василий Орлов распорядился ускорить ремонт улицы Мухина

Глава Приамурья Василий Орлов накануне побывал на двух участках улиц в Благовещенске, где ремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В общей сложности по этому нацпроекту областную столицу поступило 688,5 миллиона рублей, планируется привести в порядок четыре достаточно протяженных участка. Сейчас ремонтные работы активно идут в районе Ленина – Театральной и Мухина – Пролетарской.

На Ленина идёт замена инженерных сетей. После того как перекоп закроют, положат новый асфальт.

— На данный момент погодные условия благоприятные, ничего не мешает ускорению процесса. Необходимо работы разворачивать как можно активнее. Нужно быстрее сдать участок, чтобы людям было комфортно. Мы продолжим контролировать ход проведения ремонтных работ. Также по аналогии с объектами минстроя нужно оборудовать все участки, где идёт ремонт дорог дорожному нацпроекту БКД, камерами видеонаблюдения, чтобы любой человек мог зайти на сайт минтранса и увидеть, как ведутся работы. Эту работу нужно актуализировать, – сказал Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор поручил подрядчикам заранее готовиться к работам: сначала закупать все необходимые материалы, а уже потом перекрывать улицы и начинать ремонт.

Побывал глава региона и на перекрестке улиц Мухина и Пролетарской.

— Людям максимально не комфортно жить в таких условиях. Нужно чтобы подрядчик в ближайшее время вышел на объект и приступил к работам. Нельзя затягивать этот процесс, – заявил Василий Орлов.